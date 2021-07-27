Представитель воспитанника "Реала" отреагировал на интерес "Локомотива"

Фото: инстаграм Омара Маскареля/Автор неизвестен

Сезар Искьердо, представитель агентства Leaderbrock, которое представляет интересы испанского полузащитника "Шальке" Омара Маскареля, прокомментировал информацию об интересе к игрока со стороны московского "Локомотива".

"Локомотив" действительно заинтересован в Маскареле. Рангник знает игрока, и это хороший вариант для клуба. Омар сейчас изучает все варианты", — приводит слова Искьердо Sport24.

28-летний Маскарель является воспитанником "Реала". В минувшем сезоне он провел за "Шальке" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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