Представитель "Ювентуса" прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прибыл в Англию, чтобы провести переговоры по трансферу французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за француза определенную сумму, а также отдать защитника Жоау Канселу, которым активно интересуется "Манчестер Сити".
Стоит отметить, что Погба также входит в сферу интересов "Реала" и ПСЖ.
В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" новую цену на Погба. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
-
Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
-
Аллегри высказался о своем будущем
-
Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым
-
"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА
-
"Реал" представил Азара
-
Фанаты "Реала" попросили купить Мбаппе во время презентации Азара
-
"Реал" готов продать Асенсио этим летом
-
ЦСКА близок к выкупу трансферу Влашича
-
Представитель "Ювентуса" прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба
-
"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта
-
1
Скандальный вратарь "Зенита" ранее привлекался к уголовной ответственности
-
Вальверде одобрил продажу Ракитича
-
Д. Комбаров близок у переходу в "Крылья Советов"
-
Тарасов получил предложения от двух клубов РПЛ
-
Самедов продолжит выступать за "Крылья Советов"
-
"Реал" снизил для "Наполи" цену на Хамеса
-
Зе Луиш намекнул на уход из "Спартака"
-
"Зенит" нацелился на испанского полузащитника
-
Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16