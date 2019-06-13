Представитель "Ювентуса" прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прибыл в Англию, чтобы провести переговоры по трансферу французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за француза определенную сумму, а также отдать защитника Жоау Канселу, которым активно интересуется "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что Погба также входит в сферу интересов "Реала" и ПСЖ.

В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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