Представитель "Зенита" оценил вызов в сборную России группу игроков своего клуба



Спортивный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал заявку сборной России на Чемпионат Мира-2018.

Напомним, что в список попали пять футболистов петербургского клуба: голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

"Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в "Зените" собраны очень сильные футболисты, которые могут решать высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами", – приводят слова Малафеева российские СМИ.

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