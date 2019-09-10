Представитель "Зенита" вошел в руководство Ассоциации европейских клубов



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев стал членом исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов, сообщает официальный сайт организации.

Председателем исполкома ECA на ближайшие четыре года переизбран президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Его заместители будут Эдвин ван дер Сар ("Аякс", Нидерланды), Педро Лопес Хименес ("Реал", Испания), Дариуш Миодуски ("Легия", Польша) и Аки Риихилахти (ХИК, Финляндия).

Ассоциация европейских клубов занимается представлением интересов клубов и европейского футбола.

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