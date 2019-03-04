Представитель жены Глушаковой дал оценку апелляции футболиста на решение суда

Теги спартак москваденис глушаков

Представитель жены Глушаковой дал оценку апелляции футболиста на решение суда
Сергей Жорин, адвокат бывшей жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию о том, что хавбек принял решение обжаловать решение суда о взыскании с него алиментов.

"Знаем, что Глушаков подал апелляцию на решение суда первой инстанции по размеру алиментов. Естественно, мы этого ждали. Оснований для отмены решения суда мы не видим, мы считаем его обоснованным, а дальше пусть решает суд.

Готова ли Дарья идти на уступки? Какой смысл идти на уступки Глушакову? Вы же слышали его формат общения, а с другими предложениями он не выходил. Денис настроен воинственно, он ведь говорил, что не пожалеет на это дело никаких средств", – приводят слова Жорина российские СМИ.

Напомним, что Денис и Дарья состояли в браке с 2010 по 2019 годы. В браке у них родились двое дочерей. По словам адвоката девушки, Глушаков перед бракоразводным процессом вывел со своего счета 300 миллионов рублей. После этого футболист неоднократно угрожал Дарье расправой.

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