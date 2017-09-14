Представители 25 клубов присутствовали на игре между "Бенфикой" и ЦСКА

Много скаутов было замечено на игре групповой стадии Лиги Чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА.

Как сообщил журналист Том Кундерт, на матче присутствовали скауты 25 клубов. Среди которых представители "Атлетико", "Барселоны", дортмундской "Боруссии", "Интера", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".

Напомним, что матч закончился победой ЦСКА со счетом 2:1.

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