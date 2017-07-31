Представители "Барселоны" и "Ювенутса" обсудят трансфер Дибалы

"Барселона" продолжает обсуждать возможный трансфер форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как сообщает Marca, представители клубов проведут очередную встречу, на которой обсудят переход 23-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что за аргентинца "Барселона" заплатит около 120 миллионов евро,

Дибала играет за итальянский "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел в составе команды 94 матча, забив 42 мяча и отдав 18 голевых передач. | http://soccernews.ru