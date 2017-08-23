Представители "Барселоны" находятся в Ливерпуле для согласования условий трансфера Коутиньо

Представители каталонской "Барселоны" прибыли на Туманный Альбион для согласования условий трансфера полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" рассчитывают закрыть сделку по 25-летнему хавбеку "красных" в течение ближайших нескольких дней. Ожидается, что клубы могут остановиться на цене за бразильца в размере 150-ти миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" вновь отказал "Барселоне" в трансфере Коутиньо. | soccernews.ru