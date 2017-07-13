Представители "Барселоны" отправились на переговоры в Лиссабон

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Представители "Барселоны" отправились на переговоры в ЛиссабонСегодня представители каталонской "Барселоны" отправились в Лиссабон, чтобы обсудить с коллегами из "Бенфики" возможный трансфер защитника "орлов" Нелсона Семеду, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" готовы будут сделать предложение по 23-летнему беку в размере 30-ти миллионов евро. Вполне возможно, что чемпион Португалии примет условия каталонского гранда.

В завершившемся сезоне Семеду забил 2 гола и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за "Бенфику".

Напомним, Хави не хочет видеть Бельерина в "Барселоне". | soccernews.ru

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