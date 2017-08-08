Представители "Барселоны" отправились в Англию для согласования трансфера Коутиньо

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Представители "Барселоны" отправились в Англию для согласования трансфера КоутиньоПредставители каталонской "Барселоны" отправились в Англию для согласования трансфера полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить 25-летнего хавбека "красных", заплатив за него 90 миллионов евро без учета различного рода бонусов. В "Барсе" рассчитывают, что такое предложение полностью устроит англичан, поэтому в клубе оптимистично настроены на счет предстоящих переговоров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Барселона" предложила за Коутиньо свыше 130 миллионов евро. | soccernews.ru

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