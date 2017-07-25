Представители "Барселоны" отправились в Лондон на переговоры по Коутиньо

Представители каталонской "Барселоны" отправились в Лондон на переговоры по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Mundo Deportivo, в столице Британии "сине-гранатовые" обсудят возможный трансфер 25-летнего хавбека "красных" с его агентом. Стороны планируют выработать единую стратегию для того, чтобы вынудить "Ливерпуль" пойти на продажу своего ключевого игрока, трансферная стоимость которого оценивается клубом в 100 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" определилась с заменой для Неймара. | soccernews.ru