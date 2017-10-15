Представители "Барселоны" побывали на матче "Байер" - "Вольфсбург"

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Представители "Барселоны" побывали на матче "Байер" - "Вольфсбург"Представители каталонской "Барселоны" в лице технического секретаря Роберта Фернандеса и скаута Урбано Ортеги побывали на сегодняшнем матче 8-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским "Байером" и "Вольфсбургом".

По сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" могут следить за игроками "аптекарей": защитниками Венделлом, Джонатаном Та и вингерами Юлианом Брандтом и Леоном Бэйли. Также возможной трансферной целью "Барсы" называется форвард "волков" Дивок Ориги, права на которого принадлежат английскому "Ливерпулю".

Напомним, летом "Барселона" будет готова продать Суареса. | soccernews.ru

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