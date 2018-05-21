Представители Бенитеса прокомментировало интерес "Зенита" к своему клиенту

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Представители Бенитеса прокомментировало интерес "Зенита" к своему клиентуПредставители главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса прокомментировало интерес питерского "Зенита" к своему клиенту.

"Мы увидели новости об интересе "Зенита" в спортивных медиа. Но сейчас нам нечего сказать на этот счет", - приводит слова из официального заявления окружения наставника "сорок" Чемпионат.

Отметим, что контракт Бенитеса с "Ньюкаслом" рассчитан до лета следующего года.

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