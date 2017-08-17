Представители Дракслера предложили услуги своего клиента "Барселоне"

Представители вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера предложили услуги своего клиента каталонской "Барселоне".

Как информирует El Mundo Deportivo, 23-летний футболист остался разочарован тем, что с приходом Неймара он потерял место в стартовом составе своей команды. Поэтому он обратился к своему агенту Роджеру Виттману, чтобы тот занялся поисками для него новой команды. Учитывая же проблемы "сине-гранатовых" при подписании Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии", представитель немца предложил услуги своего клиента "Барсе", которая пока не дала ответа на поступивший запрос.

Напомним, "Барселона" представила Паулиньо. | soccernews.ru