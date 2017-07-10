Представители Хесуса Наваса проведут переговоры с "Севильей" уже во вторник

Теги манчестер ситисевильяхесус навас

Представители Хесуса Наваса проведут переговоры с "Севильей" уже во вторникВингер Хесус Навас, последним клубом которого был английский "Манчестер Сити", близок к возвращению в испанскую "Севилью".

Как информирует Football Espana, уже завтра представители 31-летнего футболиста проведут переговоры с руководством "красно-белых".

Также Навасом, который получил статус свободного агента, интересуются римские "Лацио" и "Рома", а также английский "Ньюкасл".

Напомним, Хесус Навас мог перейти в "Ньюкасл". | soccernews.ru

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