Представители Карадениза назвали приоритетные цели футболиста

Представитель экс-игрока "Рубина" и сборной Турции Гекдениза Карадениза Аслан Гаргаев поделился планами игрока на будущее.

"В том, что Гекденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного. Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими.

На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу", - сказал Гаргаев.

Ранее сообщалось, что футболист может войти в тренерский штаб казанской команды.

Футболист играл в составе "Рубина" с на протяжении 10 лет. Весной 2018 он объявил о завершении карьеры.

Не пропустите: Карадениз потребовал от "Рубина" погасить долги по зарплате| http://soccernews.ru