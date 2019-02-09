Представители Карадениза назвали приоритетные цели футболиста

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Представители Карадениза назвали приоритетные цели футболиста

Представитель экс-игрока "Рубина" и сборной Турции Гекдениза Карадениза Аслан Гаргаев поделился планами игрока на будущее. 

"В том, что Гекденизом интересуются различные клубы, нет ничего необычного. Он много лет отдал российскому футболу, обладает безупречной репутацией и является очень уважаемым человеком. У него есть огромный опыт, которым он хочет делиться с другими.

На данный момент его приоритетным вариантом является работа именно в России. Но о каких-то конкретных предложениях я вам пока рассказать не могу", - сказал Гаргаев. 

Ранее сообщалось, что футболист может войти в тренерский штаб казанской команды.

Футболист играл в составе "Рубина" с на протяжении 10 лет. Весной 2018 он объявил о завершении карьеры.

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