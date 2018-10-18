Представители Кокорина и Мамаева сделали заявления о предъявленных обвинениях футболистам

Адвокаты полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина не согласны с тем, что их клиентам предъявили обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представители обоих футболистов в ближайшее время намерены обжаловать постановления их к ответственности в качестве обвиняемых.

Напомним, что 8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья стали зачинщиками двух драк в Москве, которые закончились избиением трех человек.

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