Представители Кокорина и Мамаева сделали заявления о предъявленных обвинениях футболистам

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Представители Кокорина и Мамаева сделали заявления о предъявленных обвинениях футболистам

Адвокаты полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина не согласны с тем, что их клиентам предъявили обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представители обоих футболистов в ближайшее время намерены обжаловать постановления их к ответственности в качестве обвиняемых.

Напомним, что 8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья стали зачинщиками двух драк в Москве, которые закончились избиением трех человек.

Не пропустите: Кокорину и Мамаеву официально предъявили обвинения. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Аноним

Избивал не судимый Мамаев людей по понятию,а вот отвечать перед законом,сидеть2 месяца в СИЗО а далее в тюрьме не по НЕПОНЯТИЮ...

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Аноним

Да,забыл кое что написать. Мамаев из Подольска.Избивал водителя по понятиям.За какое то там слово брошенное в его адрес.Интересно со всеми он так тоже ведёт по понятиям? Мамаев не судим, а какое право он имел избивать по так называемому понятию? Такому ПОНЯТИЮ не место в спорте.Пускай мамаевское понятие сперва отсидит в изоляторе, далее в СИЗО 2 месяца по понятиям и пускай также держит ответ перед сокамерниками тоже по понятию!

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Аноним

100% ДЕЛО БУДЕТ ПРОИГРАНО, я как юрист это говорю.

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Аноним

Просидя 5 суток в изоляторе, Мамаев и Кокорин просятся под домашний арест. А что не так? Вроде как спортсмены,выносливые,в хорошей физической форме... А господину Мамаеву некогда сидеть,не царское это дело, просит чтобы отпустили на тренировки,ему уже Краснодар каждый день хлобучит штраф, за неявку...Там мама, жена и двое детей,семью кормить то надо! А то что Мамаев совершил преступление,он как то это не ДОГОНЯЕТ! Нет уж,за ХУЛИГАНСТВО,ПОБОИ,ЗА ВЫКУП ВИДЕО за 5 МЛН.РУБЛЕЙ. (за СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ), за 2 ДНЯ НЕ ВЫХОДЯ ТАКЖЕ НА СВЯЗЬ, как то придётся ответить по ЗАКОНУ! Вы же спортсмены, в любых условиях выживете! За свои проступки надо отвечать! И ПО ЗАКОНУ!

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Аноним

Пишу далее. Нанося удары водителю,затем догоняя его,сбив его с ног,стали избивать лежащего заметьте ЛЕЖАЧЕГО на земле мужчину.Нанося удары в пинковую по всему туловищу и ГОЛОВЕ... Позже переместившись в кофейню,избили ещё двоих.Позже скрылись.Два дня не выходили на связь. Также просили выкупить видео за 5 млн. косарей.

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Аноним

Адвокаты Кокорина и Мамаева не согласны с тем что их клиентам предъявили обвинения по статьям ПОБОИ и ХУЛИГАНСТВО? И хотят ещё это обжаловать? А,кто тогда по их мнению избивал лежащего на земле мужчину нанося удары ногами по всему телу, я что ли? Далее...Интересно девки...ПЛЯШУТ ... А Паку кто нанёс удар стулом, и последующие тыкующие удары в лицо? Официанты? А Мамаев и Кокорин ка бы ни причём? Господа защитнички-адвокаты Мамаева и Кокорин вы в своём уме? Да нет... Видать не в своём уме... То бишь без ЦАРЯ в голове ... 100% ваше обжалование,т.е. дело будет проиграно...

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