Представители ЛГБТ подали в суд на экс-игрока "Манчестер Юнайтед" за гомофобию

Организация Rouge Direct, которая занимается защитой прав ЛГБТ-сообществ, подала в суд на бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, который позволил себе гомофобские высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (3:1), сообщает L'Obs.

Тогда француз обозвал игроков парижской команды "гомосексуалистами". После этого Эвра извинился перед ПСЖ.

Впрочем, представителей ЛГБТ извинения экс-игрока не устроили. Если его вина будет доказана, то он он может получить год тюрьмы.

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