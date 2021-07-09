Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен
Экс-вратарь "Зенита" Андрей Лунев перешел в клуб Бундеслиги.
Переход футболиста в "Байер" подтвердило в своем телеграм-канале агентство "Алетейя", представляющее интересы российского вратаря.
Сообщается, что игрок прилетел в Леверкузен с целью прохождения медосмотра перед подписанием контракта с местным клубом.
Как ранее сообщалось в СМИ, Лунев подпишет контракт с "Байером" сроком на два года.
В прошедшем сезоне Лунев принял частие в 12 матчах РПЛ за "Зенит" и три раза сыграл на ноль, пропустив 11 мячей.
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