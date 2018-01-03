Представители "Манчестер Сити" вышли на контакт с защитником "Барселоны"

Теги манчестер ситисамюэль умтитибарселона

Представители "Манчестер Сити" вышли на контакт с защитником "Барселоны"

"Манчестер Сити" начал работу над трансфером защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, сообщает Get Football News France.

По информации источника, представители "горожан" уже вышли на контакт с французским центрбеком, чтобы убедить его перебраться на Туманный Альбион.

Утверждается, что Умтити, сумма отступных в контракте которого составляет 60 миллионов евро, попросил время на раздумье.

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