Представители Маслова отреагировали на резкие слова Ловчева
Фото: Твиттер @fcsm_official
Компания ProSports Management, которая представляет интересы защитника "Спартака" Павла Маслова, отреагировала на заявление бывшего футболиста сборной СССР Евгения Ловчева.
Напомним, в интервью пресс-службе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ловчев назвал Маслова "туповатеньким игроком".
"Мы с уважением относимся к ветеранским заслугам бывшего защитника Спартака Евгения Ловчева. Но считаем, что никому не позволительно в публичных оценках переходить на оскорбления и хамский уровень. Просим Евгения Серафимовича впредь быть аккуратнее в высказываниях и воздержаться от подобного рода непозволительной тональности своих выражений", — говорится в сообщении ProSports Management.
В текущем сезоне 20-летний защитник выходил на поле в 26 матчах за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.
Читать также: Ловчев: "Маслов — туповатенький футболист" | http://soccernews.ru
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