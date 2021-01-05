Представители Надя отреагировали на слухи об интересе ЦСКА
Агентство Careers Management Group, представляющее интересы полузащитника "Бристоль Сити" Адама Надя, дало комментарий по поводу слухов, сватающих игрока в московский ЦСКА.
"Мы не можем подтвердить, что ЦСКА интересуется Адамом. Пока это неправда", - сообщили в агентстве.
Рыночная стоимость венгерского хавбека оценивается в 2 миллиона евро.
Помимо Надя, в шорт-лист ЦСКА, по данным СМИ, входят Лукаш Калвах ("Виктория Плзень"), Нета Лави ("Маккаби Хайфа") и Деян Любичич ("Рапид").
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