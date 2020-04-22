Представители Партея прокомментировали слухи о переговорах с "Арсеналом"

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Представители Партея прокомментировали слухи о переговорах с "Арсеналом"

Агентство JJSports, которое представляет интересы хавбека "Атлетико" Томаса Партея, прокомментировало слухи о переговорах с "Арсеналом".

Ранее сообщалось, что отец игрока ведет переговоры с "канонирами".

"Это неправда", - говорится в заявлении агентства.

Соглашение Партея с "Атлетико" действует до лета 2023 года. Клаусула игрока составляет 50 миллионов евро.

Читайте также: "Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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