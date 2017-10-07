Представители ПСЖ и УЕФА провели встречу для обсуждения правил ФФП

Представители ПСЖ и УЕФА провели встречу для обсуждения правил финансового фэйр-плей, сообщает ESPN.

Отмечается, что встреча проходила в рамках расследования организации в отношении парижского клуба.

Напомним, что УЕФА решила проверить ПСЖ на соблюдение всех норм ФФП после двух громких трансферов прошлым летом - приобретения Неймара за 222 миллиона евро и аренды Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

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