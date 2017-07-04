Представители ПСЖ встретились с Мбаппе и его отцом
ПСЖ не оставляет надежд подписать нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.
Как сообщает L’Equipe, президент парижан Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Антеро Энрике провели встречу с 18-летним футболистом и его отцом в Париже.
Сам игрок уже неоднократно говорил, что хотел бы остаться в нынешнем клубе, дабы иметь практику перед ЧМ-2018.
Читайте: ПСЖ продлил контракт с Моттой | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" будет использовать чеснок, чтобы бороться с паразитами на стадионе
-
Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" станет чемпионом Италии, а Хамшик побьет мой рекорд"
-
"Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро
-
Агент: "Цаллагов не собирается уходить из "Зенита"
-
"Ахмат" подписал Жабу
-
"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича
-
"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро
-
Себальос: "Мое будущее прояснится через две недели"
-
Борха Бастон перешел в "Малагу"
-
"Бешикташ" объявил о переходе Пепе
-
Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"
-
"Рома" хочет купить Ярмоленко
-
"Уфа" может подписать израильского бека
-
Де Гузман перейдет в "Айнтрахт"
-
"Алашкерт", "Линфилд" и ТНС вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини
-
Санчес решил остаться в "Арсенале"
-
Марадона выпил водки с локтя
-
Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"
-
Сусо: "Я остаюсь в "Милане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34