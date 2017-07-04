Представители ПСЖ встретились с Мбаппе и его отцом

ПСЖ не оставляет надежд подписать нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Equipe, президент парижан Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Антеро Энрике провели встречу с 18-летним футболистом и его отцом в Париже.

Сам игрок уже неоднократно говорил, что хотел бы остаться в нынешнем клубе, дабы иметь практику перед ЧМ-2018.

Читайте: ПСЖ продлил контракт с Моттой | http://soccernews.ru