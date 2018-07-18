Представители ПСЖ встретились с топовым итальянским защитником

ПСЖ хочет купить защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители парижского клуба провели встречу с агентом игрока и провели с ним предварительные переговоры. Впрочем, сам Бонуччи пока не принял решение об отъезде из Италии. "Милан" оценивает игрока в 32 миллиона евро.

Напомним, что 31-летним Бонуччи также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

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