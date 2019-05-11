Представители "Реала" отправились во Францию на переговоры с игроком "Лиона"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает Marca.

По сведениям издания, представители руководства королевского клуба уже вылетели во Францию, чтобы провести переговоры с 23-летним футболистом.

Отмечается, что в Пятую республику отправились генеральный исполнительный директор "бланкос" Хосе Анхель Санчес и агент Юни Калафат.

В текущем сезоне Менди сыграл за "Лион" 41 матч, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" теряет Регилона. | http://soccernews.ru