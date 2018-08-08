Представители "Реала" отправились за звездой Серии А

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Представители "Реала" отправились за звездой Серии А

"Реал" хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители королевского клуба уже отправились в Италию, чтобы провести переговоры о покупке футболиста. Сумма трансфера может составить не менее 100 миллионов евро.

"Реал" рассматривает кандидатуру 23-летнего Милинковича-Савича в качестве замены Матео Ковачичу, который близок к переходу в "Челси".

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