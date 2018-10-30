Представители "Реала" провели успешные переговоры с новым кандидатом на замену Лопетеги

Представители мадридского "Реала" провели переговоры с новым кандидатом на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, который вчера лишился своей должности.

Так, согласно информации The Sun, на прошлой неделе эмиссары королевского клуба в Лондоне встретились с окружением главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. На встрече "сливочным" дан был ответ, который заключался в том, что наставник "шпор" не закрывает двери для своего возможного переезда на "Сантьяго Бернабеу" по ходу текущего сезона. Аргентинец остался недоволен тем, что его клуб летом не приобрел ни одного новичка. Кроме того, текущий момент в своей карьере Почеттино назвал худшим за пять лет в "Тоттенхэме".

Напомним, "Реал" может предпринять попытки вернуть Зидана. | soccernews.ru