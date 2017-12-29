Представители Смолова опровергли информацию о вероятном переходе игрока в "Вест Хэм"

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Представители Смолова опровергли информацию о вероятном переходе игрока в "Вест Хэм"

Компания "ProSports Management", представляющая интересы нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, опровергла информацию о вероятном переходе игрока сборной России в "Вест Хэм".

Ранее известный инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что "быки" готовы продать 27-летнего футболиста "молотобойцам" за 12,5 миллионов евро и теперь всё зависит от решения форварда.

"Как часто в последнее время. К сожалению... #fakenews" - гласит запись в твиттере компании "ProSports Management". | http://soccernews.ru

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