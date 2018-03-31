Представители Смолова отреагировали на заявление Фурсенко

Компания ProSport Management, представляющая интересы форварда "Краснодара" Фёдора Смолова, отреагировала на заявление президента "Зенита" Сергея Фурсенко.

Напомним, что руководитель питерского клуба утверждал, что за нападающего "быков" у "сине-бело-голубых" просили 40 миллионов евро в качестве суммы трансфера и агентской комиссии.

"Краснодар" просил за Смолова меньше 15 миллионов. Агентскую комиссию мы даже не обсуждали, но никогда не осмелились бы попросить больше, чем 10 процентов" - говорится в заявлении ProSport Management, опубликованном в микроблоге твиттер. | http://soccernews.ru