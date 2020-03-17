Представители УЕФА ещё неделю назад отменили бронирование в отелях на Евро-2020

Появилось новое косвенное доказательство скорого переноса Чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Yahoo! News, представители УЕФА ещё неделю назад отменили бронирование в отелях в Копенгагене на период проведения континентального первенства.

Данный факт подтверждает, что Евро пройдёт не ближайшим летом, а зимой или через год.

Ожидается, что официальное решение по этому поводу УЕФА примет сегодня.

Напомним, что в Европе бушует эпидемия коронавируса, из-за чего пришлось остановить практически все клубные турниры.

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