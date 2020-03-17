Представители УЕФА ещё неделю назад отменили бронирование в отелях на Евро-2020
Появилось новое косвенное доказательство скорого переноса Чемпионата Европы 2020 года.
Как сообщает Yahoo! News, представители УЕФА ещё неделю назад отменили бронирование в отелях в Копенгагене на период проведения континентального первенства.
Данный факт подтверждает, что Евро пройдёт не ближайшим летом, а зимой или через год.
Ожидается, что официальное решение по этому поводу УЕФА примет сегодня.
Напомним, что в Европе бушует эпидемия коронавируса, из-за чего пришлось остановить практически все клубные турниры.
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|3
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|Группа B
|М
|О
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|Уэльс
|3
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|2
|Англия
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|Словакия
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|Россия
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|М
|О
|1
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|3
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|1
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|3
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|Испания
|3
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|3
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|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
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|3
|Ирландия
|3
|4
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|Швеция
|3
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|М
|О
|1
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|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
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|3
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|3
|1