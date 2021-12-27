Представители Влаховича даже не идут на контакт с "Арсеналом"

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Представители Влаховича даже не идут на контакт с "Арсеналом"Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился информацией о будущем сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

"Сейчас каждый клуб должен рассматривать вариант с приглашением Влаховича, потому что он машина, он невероятен. За последние 12 месяцев он добился большого прогресса. К тому же, Влахович очень одарен.

"Ювентус" хотел бы подписать его, но будет очень сложно, так как его агенты просят очень много денег. Клубам Серии А и, в частности, "Ювентусу" будет очень сложно побороться за него летом.

Знаю, что Влахович хочет остаться в "Фиорентине" до лета, чтобы доиграть чемпионат. Он хочет вывести "Фиорентину" в Европу. Он хочет помочь "Фиорентине" попасть в Лигу Европы или Лигу чемпионов, хоть и будет очень сложно. Влахович хочет уйти из клуба с улыбкой, он не хочет слышать вслед: "Ты не захотел продлевать контракт".

Затем все зависит от проекта и от того, сколько денег ему предложат. К примеру, его агенты даже не хотят говорить с "Арсеналом". Они думаю, что "Арсенал" – недостаточный уровень для него и его карьеры. Они считают, что "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед" подходят Душану больше.

"Тоттенхэм" с Антонио Конте на посту тренера – правильный выбор для него. Он сможет заменить Харри Кейна или даже провести год рядом с ним. С Кейном он может стать лучше. Думаю, он сможет учиться у Харри. Год за его спиной или рядом с ним – это, должно быть, правильный шаг.

Я не думаю, что "Сити" с тем стилем, с перемещениями нападающих, которые нужны Гвардиоле, станет правильным тактическим решением для Влаховича в данный момент.

Думаю, ему нужен еще один шаг под руководством Антонио Конте. Я не знаю, потратит ли "Тоттенхэм" все деньги, но этот клуб должен стать правильным вариантом для Влаховича на данном этапе карьеры", – сказал журналист.

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