Представительница Пака подтвердила, что у ее клиента нет претензий к Мамаеву
Адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, избитого группой лиц, в числе которых значились известные футболисты Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар"), Наталья Шатихина подтвердила, что у ее клиента нет претензий к полузащитнику "быков".
"В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал. Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Денис Пак не имел противоречий в части показаний о действиях Мамаева", - цитирует Шатихину Чемпионат.
Напомним, ранее эту информацию подтвердил адвокат Мамаева. | soccernews.ru
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