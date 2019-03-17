Представителя Карреры заподозрили в подкупе фанатов "Спартака"

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Представителя Карреры заподозрили в подкупе фанатов "Спартака"

В МВД опасаются беспорядков во время матча 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, представитель бывшего главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры Тимур Гурцкая заплатил одному из руководителей фанатского движения "Спартака" за поддержку итальянского специалиста во время матча. Из-за этого на трибунах могут возникнуть волнения.

Напомним, что 54-летний Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы и выиграл с клубом чемпионский титул. 

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