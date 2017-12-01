Представлен дизайн трофея "Лучшему игроку матча" ЧМ-2018
В Москве состоялась презентация дизайна трофея "Лучшему игроку матча" Чемпионата Мира-2018.
Награда BUD Man of the Match будет вручена лучшему игроку каждого из 64 матчей чемпионата мира по футболу.
Фото: Трофей лучшему игроку ЧМ-2018.
В мероприятии представления трофея приняли участие бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн и двукратный чемпион мира бразилец Кафу.
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