Представлен дизайн трофея "Лучшему игроку матча" ЧМ-2018

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Представлен дизайн трофея "Лучшему игроку матча" ЧМ-2018

В Москве состоялась презентация дизайна трофея "Лучшему игроку матча" Чемпионата Мира-2018.

Награда BUD Man of the Match будет вручена лучшему игроку каждого из 64 матчей чемпионата мира по футболу.

Фото: Трофей лучшему игроку ЧМ-2018.

В мероприятии представления трофея приняли участие бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн и двукратный чемпион мира бразилец Кафу.

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