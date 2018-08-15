Представлен игровой мяч Лиги Чемпионов на сезон 2018/2019

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Представлен игровой мяч Лиги Чемпионов на сезон 2018/2019УЕФА представил игровой мяч Лиги Чемпионов на сезон 2018/2019. Создан он был немецкой компанией Adidas.

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