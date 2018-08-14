Представлен мяч, которым в матче за Суперкубок УЕФА сыграют "Реал" и "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадрид

Представлен мяч, которым в матче за Суперкубок УЕФА сыграют "Реал" и "Атлетико"Сегодня был представлен мяч, которым завтра сыграют в матче за Суперкубок УЕФА в Таллине мадридские "Реал" и "Атлетико".

Напомним,  сразу семь игроков "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз: это рекорд турнира. | soccernews.ru

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