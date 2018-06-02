Представлен новый мяч Ла Лиги на следующий сезон

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Представлен новый мяч Ла Лиги на следующий сезон

Компания Nike представила новый мяч, которым будут играть в испанской Ла Лиге, сообщает AS.

По сведениям издания, игровой снаряд, получивший название "Мерлин", будет использоваться в сезоне 2018/19.

Разработчики утверждают, что этот мяч удастся лучше контролировать при плохих погодных условиях.

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