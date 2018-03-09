Представлен официальный гимн Чемпионата Мира 2018

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Представлен официальный гимн Чемпионата Мира 2018

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн Чемпионат Мира 2018 года. Композиция "Colors" опубликована на официальном ютуб-канале исполнителя.

Аудио: Гимн ЧМ-2018

Стоит отметить, что Деруло исполнит гимн ЧМ-2018 14 июня на открытии турнира перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

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