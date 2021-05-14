Представлен официальный гимн Евро-2020

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Представлен официальный гимн Евро-2020

Сегодня состоялась премьера песни, которая является официальным гимном Чемпионата Европы 2020 года.

Сингл называется We Are The People ("Мы люди"). Его совместно записали нидерландский диджей Мартин Гаррикс и солисты рок-группы U2 Боно и Эдж.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

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