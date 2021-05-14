Представлен официальный гимн Евро-2020
Сегодня состоялась премьера песни, которая является официальным гимном Чемпионата Европы 2020 года.
Сингл называется We Are The People ("Мы люди"). Его совместно записали нидерландский диджей Мартин Гаррикс и солисты рок-группы U2 Боно и Эдж.
Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах, в том числе Санкт-Петербурге.
Не пропустите: Клопп оценил шансы Хендерсона сыграть на Евро-2020. Он травмирован с февраля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Зенит" интересуется тренером "Порту"
-
"Манчестер Сити" выбирает между четырьмя форвардами
-
Зидан отреагировал на слухи о конфликте с Марсело
-
Бруну Фернандеш побил рекорд Лэмпарда
-
У Агуэро есть предложения от трёх клубов
-
Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер дортмундской "Боруссии" Терзич стал автором уникального достижения
-
Семак рассказал, продаст ли "Зенит" Азмуна
-
Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Гранадой"
-
Салах вошёл в топ-3 лучших бомбардиров-африканцев в истории АПЛ
-
Появился новый претендент на проведение Суперкубка России
-
Представлен официальный гимн Евро-2020
-
Холанд установил рекорд Кубка Германии
-
Клопп впервые победил на "Олд Траффорд"
-
1
Месси ищет дом в Париже
-
Подозреваемый в избиении Фетисова прокомментировал своё задержание
-
1
"Реал" повторил лучшую беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане
-
В "Баварии" исключили продажу Левандовски
-
Главные новости дня: 13 мая
-
Осечка "Барселоны", "Атлетико" и "Реал" продолжают чемпионскую гонку: все результаты 36-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1