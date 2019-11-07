Представлен официальный мяч Евро-2020

Теги чемпионат европы

Представлен официальный мяч Евро-2020

Компания Adidas презентовала официальный мяч Чемпионата Европы 2020 года.

Игровой снаряд получил название "Uniforia". Это слово составлено из двух частей - "unity" и "euphoria" (единство и эйфория).

Евро-2020 пройдёт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.

В России состоятся четыре матча континентального первенства - три встречи группового этапа и один четвертьфинал. Все игры примет Санкт-Петербург.

Не пропустите: Опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020

Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов