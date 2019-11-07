Представлен официальный мяч Евро-2020

Компания Adidas презентовала официальный мяч Чемпионата Европы 2020 года.

Игровой снаряд получил название "Uniforia". Это слово составлено из двух частей - "unity" и "euphoria" (единство и эйфория).

Евро-2020 пройдёт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.

В России состоятся четыре матча континентального первенства - три встречи группового этапа и один четвертьфинал. Все игры примет Санкт-Петербург.

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