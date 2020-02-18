Представлен официальный мяч финала Лиги Чемпионов 2019/20
УЕФА презентовала мяч, которым будут играть в финале текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Разработкой игрового снаряда занималась компания Adidas.
Road to Istanbul— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020
Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq
Напомним, что финал ЛЧ сезона 2019/20 пройдёт на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Дата решающего матча турнира - 30 мая 2020 года.
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|Олимпиакос Пирей
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|Группа G
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|Депортиво Ла-Корунья
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