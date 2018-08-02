Сегодня был представлен официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2018/2019. Создан он был техническим партнером УЕФА немецкой компанией Adidas.

Напомним, определились все пары четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. | soccernews.ru