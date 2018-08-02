Представлен официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2018/2019

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Представлен официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2018/2019Сегодня был представлен официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2018/2019. Создан он был техническим партнером УЕФА немецкой компанией Adidas.

Напомним,  определились все пары четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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