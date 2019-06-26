Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20

Стало известно, как будет выглядеть официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20.

Мяч Nike Merlin представлен в основном в белом цвете с разноцветными вставками.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 12 июля.

Чемпионом России сезона-2018/19 стал питерский "Зенит".

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