Представлен трейлер сериала о "Ювентусе"

Теги ювентус

Представлен трейлер сериала о "Ювентусе"

Американская компания Netflix сняла документальный сериал о "Ювентусе".

Сегодня был представлен трейлер картины.

Видео: Трейлер фильма о "Юве".

Первые три эпизода выйдут в свет 16 февраля.

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