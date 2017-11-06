Представлена форма сборной Испании для Чемпионата Мира 2018-го года

Компания "Adidas" представила игровую форму сборной Испании для предстоящего Чемпионата Мира 2018-го года.

В презентации экипировки своей национальной команды принял участие форвард лондонского "Челси" Альваро Мората.

Напомним, Головин не сыграет против Аргентины и Испании. | soccernews.ru