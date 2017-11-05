Представлена форма сборной России на ЧМ-2018

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Представлена форма сборной России на ЧМ-2018

Немецкая компания Adidas представила основной комплект формы сборной России на домашний Чемпионат Мира 2018 года. В презентации экипировки приняли участие Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.

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