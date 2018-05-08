Представлена игровая форма "Баварии" на сезон 2018/2019

Теги бавария мюнхен

Представлена игровая форма "Баварии" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото домашней игровой формы мюнхенской "Баварии" на сезон 2018/2019. Выполнена она традиционно будет в красных цветах.

Напомним, Рибери прокомментировал продление контракта с "Баварией". | soccernews.ru

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