Представлена официальная песня Чемпионата Мира 2018 года

Теги чемпионат мира

Представлена официальная песня Чемпионата Мира 2018 года

В интернете появилась официальная песня Чемпионата Мира 2018 года.

Напомним, что композицию исполнят Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истефи.

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